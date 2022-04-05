"تموين الإسكندرية" تضبط مخزن وثلاجة للمواد الغذائية بدون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن الجملة للمواد الغذائية والمخابز الافرنجية والأسواق ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخزن جملة للمواد الغذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 200 كرتونة بسكويت كل كرتونة تحوى 10 علب بسكوت باجمالى 2000 علبة بسكويت لعدم وجود مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر، وتم تحرير5 محاضر بيع خبز شامى وخبز أفرنجى بأزيد من السعر المقرر له بالمخالفة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء وقانون حماية المستهلكة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

من جهة، أخرى قامت إدارة تموين شرق برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة و اشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية لحيازتها عدد 36 قرص جبن تركي زنة القرص الواحد 12 كجم بإجمالي 433 كجم جبن تركي غير صالح للاستهلاك الادمي وغير مصحوب بفواتير أومستندات تدل على الحيازة ممايعد مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.