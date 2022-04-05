"تحقيقات الكونجرس" تستمع لشهادة إيفانكا ترامب.. ورئيس اللجنة: استمرت أكثر من 5 ساعات

كتبت: نهال أبو السعود

تحدثت إيفانكا ترامب لساعات يوم الثلاثاء، مع محققين من لجنة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ستعزز المقابلة مع الابنة الكبرى للرئيس السابق التي عملت كمستشارة في البيت الأبيض خلال رئاسة والدها، التعاون مع بعض الدائرة المقربة من الرئيس ترامب، خاصة بعد ان تحدث زوج إيفانكا ترامب، جاريد كوشنر، مع اللجنة الأسبوع الماضي لعدة ساعات.

وقال بيني طومسون رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في اقتحام الكونجرس ، بعد خمس ساعات تقريبًا من الظهور الافتراضي المقرر لايفانكا ترامب: "لا يزال الأمر مستمراً"، وأضاف: "إنها تجيب على الأسئلة. أعني ، كما تعلمون ، ليس بمصطلح واسع ومتحدث ، لكنها تجيب على الأسئلة ".

واشار طومسون إنه لم يكن على علم بأن ايفانكا ترامب رفض الإجابة على أي أسئلة بالادعاء بأنهم مشمولون بامتياز تنفيذي، كما أنها لم تتذرع بحقها في التعديل الخامس، قائلا: "لقد جاءت بمفردها. من الواضح أن هذا له قيمة كبيرة لم يكن علينا استدعائها".

تأتي المقابلة بعد خطاب أرسلته اللجنة إلى إيفانكا ترامب - وهي دعوة رسمية لا ترقى إلى الوزن القانوني الذي يحمله أمر استدعاء - وكانت أول تواصل رسمي مع أحد أفراد عائلة ترامب.

أشارت الرسالة إلى أن إيفانكا ترامب أمضت وقتًا طويلاً مع والدها في الأيام التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول، بما في ذلك مشاهدة محادثة بين دونالد ترامب ونائبه مايك بنس ، قبل مصادقة الكونجرس على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كانت إيفانكا ترامب واحدة من مسؤولي البيت الأبيض الذين يتمتعون بأكبر قدر من الوصول إلى دونالد ترامب في ذلك الوقت ، ومن المرجح أن يترك لها معرفة واسعة النطاق بالأنشطة في البيت الأبيض المحيطة بأحداث الشغب في الكابيتول.