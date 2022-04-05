تحطم طائرة فى نيوجرسى وإصابة الطيار .. صور

كتب: إيهاب محمد

تحطمت طائرة ذات محرك واحد في حي هادئ بولاية نيوجيرسي الأمريكية بعد ظهر الاثنين، ما أدى إلى إرسال الطيار إلى مستشفى محلي، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وأفادت شبكة سي بي إس نيوز أن طائرة Mooney M20M أسقطت خطوط الكهرباء المرافقة ومزقت أغصان الأشجار عندما سقطت على الأرض وهبطت في الفناء الأمامي لمنزل في ساوث مين ستريت في مانفيل .



رفع الطائرة



محاولة رفع الطائرة من على الارض



وقوع الطائرة

وذكرت الشبكة أن الطيار، الذي لم يتم تحديد هويته، تعرض لإصابات غير خطيرة.

وكانت الطائرة أقلعت من مطار بيدمونت ترياد الدولي في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا وتحطمت خارج مطار سنترال جيرسي الإقليمي، وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في سبب تحطم الطائرة.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات على الارض.

وفى واقعة أخرى، كشفت مشاهد غريبة من مطار في نيبال، لقطات لم يرها أحد من قبل، حيث ظهر ركاب يدفعون طائرة في منتصف مدرج هبوط الطائرات.

يُظهر مقطع الفيديو أكثر من 10 أشخاص يدفعون الطائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات، والتقط الفيديو قبل أيام قليلة فى مطار "كولتي" المحلي، في باجورا، وهي منطقة في مقاطعة سودورباشيم في غرب نيبال، على بعد أكثر من 7000 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.

ويوضح تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الأمر بدأ عندما كان الركاب ينتظرون اللحاق برحلة في المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط طائرتهم في المطار لكنها لم تتمكن من ذلك لأن طائرة أخرى، كانت عالقة في منتصف المدرج.

وأكد أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، أنها كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها، لذلك شرع الركاب من أجل اللحاق برحلتهم، في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج حتى تتمكن الطائرة الأخرى من الهبوط.

وبالفعل هبطت الطائرة المتواجدة في سماء المطار بعدما أزاح الركاب الطائرة ذات الألوان البيضاء والخضراء عن المدرج تماما واستطاع الركاب اللحاق برحلتهم.