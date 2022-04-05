تحذيرات دولية من وصول 38 مليون شخص إلى أزمة الجوع فى غرب أفريقيا

كتبت هند المغربى

أفاد تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنه يعانى غرب أفريقيا من أسوأ أزمة غذائية منذ عقد، حيث يعانى 27 مليون شخص من الجوع وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليون فى يونيو القادم مما يصل إلى مستوى تاريخى جديد وزاد بالفعل بأكثر من الثلث عن العام الماضى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، صدر هذا التنبيه من قبل إحدى عشرة منظمة دولية ردًا على التحليلات الجديدة لشهر مارس قبل المؤتمر الافتراضى حول أزمة الغذاء والتغذية فى منطقة الساحل وبحيرة تشاد الذى ينظمه الاتحاد الأوروبى ومنطقة الساحل والغرب.

ووفق تقرير المكتب الأممى "على مدى العقد الماضى، وبعيدًا عن الانحسار، تزايدت أزمات الغذاء فى جميع أنحاء منطقة غرب إفريقيا، بما فى ذلك بوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالى ونيجيريا ، بين عامي 2015 و 2022، وتضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة أربع مرات تقريبًا، من 7 إلى 27 مليونًا.

"وأضاف التقرير انخفض إنتاج الحبوب في بعض أجزاء منطقة الساحل بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي والإمدادات الغذائية للأسرة آخذة فى النفاد وأجبر الجفاف والفيضانات والصراعات والآثار الاقتصادية لكوفيد-19 ملايين الأشخاص على ترك أراضيهم، مما دفعهم إلى حافة الهاوية ".

وقدرت منظمة الأمم المتحدة أن 6.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام بما فى ذلك أكثر من 1.4 مليون طفل فى مرحلة سوء التغذية الحاد الوخيم - مقارنة بـ 4.9 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد فى عام 2021.