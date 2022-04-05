اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:50 ص
تجديد حبس المتهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس شخص 15 يوما، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب محل مصوغات فى منطقة عين شمس، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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