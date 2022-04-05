بولتيكو: ترامب يدرس إجراء تغييرات كبرى فى منصته للسوشيال ميديا بعد تعثرها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية، إن كبار المسئولين التنفيذيين من شركة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للسوشيال ميديا "تروث سوشيال" قد غادروا الشركة بعدما عانى الموقع لكسب زخم لدى المستخدمين.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فقد غادر ثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين، بينهم مسئول التكنولوجيا جوش ادامز، وبيلى بوزر رئيس تطوير المنتج بالشركة، إلى جانب المسئول القانونى لورى هير بيندار.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب كان منزعجا من وضع شركته للسوشيل ميديا، ويدرس إجراء تغييرات كبيرة فى الشركة، بما فى ذلك المناصب فى مجلس إدارة الشركة الأم لـ"تروث سوشيال"، وهى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وفقا لما ذكره أحد المصادر.

وجاء إحباط ترامب مع تعثر الموقع بعد فترة وجيزة من إطلاقه، حيث لا يزوره عدد كبير من المستخدمين إلى جانب مشاكل التكنولوجيا المستمرة، كما أنه يعانى أيضا من مشكلات متعلقة بالموظفين، فلم يدشن ادامز أو هاير بندار وظائفهم على حساباتهم الشخصية على المنصة، على الرغم من إدراجها سابقا، ولم يرد متحدث باسم تروث سوشيال على طلب التعليق.

وكان ترامب قد أطلق تطبيق تروث سوشيال كوسيلة لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، وجادل الرئيس السابق وحلفاؤه بأنها ستنافس منصات التواصل الاجتماعى الرئيسية مثل تويتر وفيس بوك، اللتين قامتا بحظر ترامب فى أعقاب أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.

ومع ذلك، فقد فشلت تروث سوشيال حتى الآن فى اكتساب قوة جذب أو شعبية بين المستخدمين. وشهد التطبيق انخفاضا بنسبة 93% فى الاشتراكات منذ إطلاقه، كما تراجعت عمليات التثبيت بحوالى 800 ألف مستخدم، وفقا لبيانات شركة سنسور تاور لتحليل البيانات.

وبعد أنباء عن الانخفاض فى الاستخدام، انخفضت أسهم شركة عالم الاستحواذ الرقمى، وهى شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التى تنضم إلى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولجيا بنسبة تزيد عن 30%، وفقا لبلومبرج.