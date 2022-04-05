بعد ظهوره فى "الاختيار 3".. تعرف على سجل عبد المنعم أبو الفتوح الجنائى

كتب إيهاب المهندس

ظهر فى الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار3" عبد المنعم أبو الفتوح، يتحدث عن طمع الإخوان فى السلطة، وصدر ضد أبو الفتوح قرار نهائى بالإدراج على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع آخرين فى 18 نوفمبر من عام 2021.

كما يحاكم أبو الفتوح فى القضية رقم 440 لسنة 2018 مع 24 آخرين فى اتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، وتم حجز هذه الدعوى للحكم بجلسة 29 مايو المقبل.

وأكدت التحقيقات فى هذه الدعوى قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.