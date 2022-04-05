بايدن يقيم حفل زفاف حفيدته فى البيت الأبيض.. "CBS" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

سيستضيف الرئيس الأمريكى جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن حفل زفاف حفيدتهما نعومى بايدن فى البيت الأبيض فى نوفمبر، وفقا لشبكة سى بى اس.

ستتزوج حفيدة بايدن من خطيبها، بيتر نيل، فى 19 نوفمبر وأعلنا خطوبتهما فى سبتمبر، وكتبت نعومى بايدن، البالغة من العمر 28 عامًا، على تويتر بعد ظهر يوم الإثنين: "أنا وبيتر ممتنون إلى ما لا نهاية لـ Nana و Pop لإتاحة الفرصة لهما للاحتفال بزفافنا فى البيت الأبيض".

وقالت إليزابيث ألكساندر، مديرة الاتصالات بمكتب السيدة الأولى، أن "العائلة الأولى والعروسين وأولياء أمورهم ما زالوا فى مراحل التخطيط لجميع احتفالات الزفاف ونتطلع إلى الإعلان عن مزيد من التفاصيل فى الأشهر المقبلة".

نعومى بايدن هى الابنة الكبرى لهانتر نجل بايدن، وليس من الواضح على الفور ما إذا كان حفل الزفاف سيكون أيضًا فى البيت الأبيض أم فى مكان آخر.

تم توثيق 18 حفل زفاف فى البيت الأبيض، بشكل أساسى لأفراد الأسرة ومسؤولى الإدارة، وأربع حفلات زفاف أقيمت فى البيت الأبيض حيث أقيم الحفل فى مكان آخر، وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية. تزوج أحد الرؤساء، جروفر كليفلاند، فى البيت الأبيض.

كان آخر حفل زفاف أقيم فى البيت الأبيض فى عام 2013، عندما تزوج المصور الرسمى للبيت الأبيض بيت سوزا فى حديقة الورود، وكان آخر حفل زفاف أقيم فى البيت الأبيض فى عام 2008 لجينا ابنة الرئيس جورج دبليو بوش، التى تزوجت من هنرى هاجر فى مزرعة عائلة بوش فى كروفورد، تكساس، لكن والديها أقاما حفل استقبال لهم فى البيت الأبيض بعد شهر.