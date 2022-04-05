انطلاق القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري ومدن محافظة البحر الأحمر، والتي بدأت اعمالها لليوم بقري مرسى حميرة ومنطقة أبرق التابعة لادارة الشلاتين الصحية وتستغرق فيها يومين لليوم وغدا لاجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا للمواطنين .

وحسب الخطة الموضوعة للقوافل العلاجية تنطلق القوافل التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بعد ذلك إلى مدينة مرسى علم، وتحديدا بمركز صحة الأسرة بمرسي علم لإجراء الكشف الطبي على المواطنين لمدة يومين 7 و8 ابريل.

ومن مرسى علم تنتقل القوافل الي مدينة القصير حيث وحدة صحة الأسرة بمنطقة المستعمرة وذلك لمدة يومين 9 و10 ابريل، ومنها بقرية الحمروين شمال مدينة القصير التابعة ايضا لمدينة القصير ويتم الكشف فيها يومين 11 و12 ابريل . ومن قرية الحمروين الي قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، حيث يتم اجراء الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين هناك لمدة يومين 13 و14 ابريل الجارى .