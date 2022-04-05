اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تحظر تصدير سلع فاخرة إلى روسيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:37 م
اليابان تحظر تصدير سلع فاخرة إلى روسيا اليابان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تصدير سلع فآخرة إلى روسيا فى خطوة للضغط على الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحد من تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحظر الذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم يشمل 19 سلعة مختلفة.


وتحظر اليابان فعليا من حيث المبدأ صادرات نحو 300 سلعة إلى روسيا وتضم منتجات يمكن تعديلها للاستخدام العسكرى وأشباه الموصلات المستخدمة فى الأغراض العامة ويستثنى من الحظر سلع مستخدمة فى الأغراض الإنسانية.


اليابان

روسيا

روسيا واليابان

حظر التصدير إلى روسيا

أوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة