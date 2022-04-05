اليابان تحظر تصدير سلع فاخرة إلى روسيا

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حظرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تصدير سلع فآخرة إلى روسيا فى خطوة للضغط على الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحد من تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحظر الذى يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم يشمل 19 سلعة مختلفة.



وتحظر اليابان فعليا من حيث المبدأ صادرات نحو 300 سلعة إلى روسيا وتضم منتجات يمكن تعديلها للاستخدام العسكرى وأشباه الموصلات المستخدمة فى الأغراض العامة ويستثنى من الحظر سلع مستخدمة فى الأغراض الإنسانية.