وقال كيشى فى مؤتمر صحفى دورى، حسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء: "نود تعزيز تعاوننا مع الفلبين لما له من أهمية كبيرة بالنسبة إلينا في إطار الأمن".

وخلال الزيارة إلى طوكيو، سيعقد وزير الخارجية الفلبينى تيودورو لوكسين ووزير الدفاع ديلفين لورينزانا محادثات فردية منفصلة مع نظيريهما اليابانيين ويلتقيان كيشي يوم الخميس ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي يوم السبت.

ووصف مصدر حكومي ياباني الفلبين بأنها "نقطة استراتيجية للأمن" نظرًا لموقعها الجغرافي.

جدير بالذكر أن سلسلة الجزر الأولى هي خط دفاعي رسمته الصين قبالة الساحل الشرقي يمتد في منطقة تضم أوكيناوا اليابانية وتايوان والفلبين. وتقع جزر سينكاكو المتنازع عليها ضمن السلسلة.

واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على إطلاق اجتماعات على صيغة 2+2 خلال المحادثات الهاتفية نوفمبر الماضي.

وإلى جانب الفلبين، شكلت اليابان إطار عمل يضم اثنين + اثنين مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وروسيا.

وتدرس اليابان أيضًا إجراء محادثات "اثنين + اثنين" مع الهند في وقت ما من شهر أبريل الجاري.