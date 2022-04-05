اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" فى أوكرانيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:40 ص
الولايات المتحدة تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" فى أوكرانيا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
أ.ش.أ

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اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، روسيا بارتكاب ما وصفه بـ"جرائم حرب ضد المدنيين في الحرب على أوكرانيا".

وقال سوليفان في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- "إن الصور التي نراها صادمة، ولم تكن مفاجأة"، في إشارة إلى الصور التي وردت من مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعهدت بضمان وجود مساءلة كاملة عن هذه الجرائم عبر التنسيق مع حلفائها الأوروبيين ودول العالم.

يذكر أن تقارير صحفية حدثت عن جثث تناثرت في الشوارع بمدينة بوتشا، وأن جثثا لـ20 رجلا على الأقل بملابس مدنية كانت ملقاة في أحد الشوارع.

 


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