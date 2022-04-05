المندوب الروسى بالأمم المتحدة: الدول الغربية تحاول إطالة النزاع فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي بينيزيا، أن الدول الغربية تحاول إطالة النزاع في أوكرانيا.

وقال بينيزيا خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن، إن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي في ماريوبول، متابعا: لا نستهدف المدنيين وهذا ما يجعل قواتنا لا تتقدم في أوكرانيا، ولم ندخل أوكرانيا كمحتلين وإنما مدافعين عن دونباس.

واعترض المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وفى وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.