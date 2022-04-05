اليوم السابع
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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بتكوين تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بالشرقية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:56 م
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بتكوين تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بالشرقية المستشار ياسر سنجاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية – فتحية الديب وحمدى عبد العظيم

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد، ومقاومتهم الأجهزة الأمنية وإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة أثناء ضبطهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 11455 لسنة 2021 جنايات مركز أولاد صقر، ليوم 25 نوفمبر الماضي، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية مفادها قيام المتهمين: عبدالعزيز إ ع إ، وشهرته أبو زاهر، 35 سنة، عامل بمزارع فراخ، وأحمد ط ال س، وشهرته الموجي، 30 سنة، حداد مسلح، وأحمد م ع إ، 33 سنة، ميكانيكى توك توك، مقيمين بمركز اولاد صقر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية بقيادة النقيب عمر سليمان، من مركز شرطة أولاد صقر، لضبط المتهمين، إلا أن المتهمين اطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات وقاوموهم قبل أن يتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدرات البانجو والهيروين والحشيش، بالإضافة إلى اسلحة نارية (بندقية خرطوش – فرد خرطوش) وطلقيتين خرطوش، وسلاح أبيض (سنجة)، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى اصدرت حكمها المتقدم.


أولاد صقر

جنايات الزقازيق

الشرقية

محافظة الشرقية

تشكيل عصابي

مخدرات

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