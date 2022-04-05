المؤبد لنقاش فى اتهامه بالتعدى على طفلة زوجته بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي ، وأمانة سر تامر عبد العظيم ، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف، لإدانته في القضية رقم 6490 لسنة 2021 جنايات مركز مشتول السوق، بالتعدى على طفلة زوجته كرها عنها.

تعود أحداث القضية للعام المنقضي،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة مشتول السوق، من " ف . س " 43 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، تتهم زوجها ويدعي "ال . ع . أ" 38عاما نقاش، بالتعدى علي ابنتها الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، ووجهت له النيابة العامة تهم للمتهم بتعريض حياتها للخطر حال كونه من المتولين تربيتها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.