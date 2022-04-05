القوى العاملة تبحث مع شركات مصرية تذليل أية صعوبات أمام سفر العمالة لليبيا

كتبت آية دعبس

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، لقاء مفتوح مع ممثلي تحالف شركات مصرية فى إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا، وفى بداية اللقاء أكد سعفان، حرص الحكومة ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار .

وأكد سعفان بحسب بيان للوزارة اليوم، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية ، ككيانات مصرية ، داعمة لهم ، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي ، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة .

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور ، عن المشكلات والمعوقات التى يواجهونها خلال الفترة الأخيرة ، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي ، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة ، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري ، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة .

ووجه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة فى تلك المشروعات بجانب شركات التحالف ، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي .

من جانبه أكد ممثلى تحالف الشركات، أن التحالف يقوم حالياً بعمل خطط عمل لكل المشروعات التى سيتم تنفيذها من أجل تحديد الإحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة ، وفقاً للإجراءات التى تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع الجانب الليبي، لافتين إلى أن تحالف الشركات العاملة، يمتلك من الخبرات فى مجال الإنشاءات والطرق والكباري ما يؤهله للعمل داخل دولة ليبيا وغيرها من الدول ، ويتواجد فيه جميع التخصصات المطلوبة من مهندسين وعمالة فنية مدربة وإداريين ، ويضم موظفين من الشركات الثلاث منوها إلي أنه سوف يتم زيادة تلك الأعداد فى حالة زيادة المشروعات الموكلة للتحالف .

وأشار ممثلى تحالف الشركات، إلى أنه تم تأسيس 3 أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضي الليبية ، كما يتم حالياً العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء فى سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان ، بالكامل داخل المشروعات التى سيتم تنفيذها ، كما أن هناك مجموعة مشروعات ما زالت تحت الدراسة بدءاً من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والجنوبي من الدولة الليبية.