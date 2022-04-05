الفحم الروسى يهدد محطات الكهرباء الألمانية بالتوقف عن العمل.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن بعض محطات الكهرباء ستتوقف عن العمل إذا فرض حظر على الفحم الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.