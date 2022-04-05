الرى تنتهى من تحويل 1.350 مليون فدان إلى الرى الحديث الفترة الماضية

كتبت أسماء نصار

كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

واستعرض عبد العاطى الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتىتاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 230 كيلومتر منها، وتنفيذ 26 كيلومتر حتى اليوم، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث.. فقد تقدم 20360 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للريالحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 16403 فدان.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمالللتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.