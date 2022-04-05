ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفوم" الأوكرانية عن زيلينسكي - في خطاب فيديو - قوله: "خبراء الألغام لدينا تقوم بإزالة آلاف العبوات الناسفة يوميا، وفي المستقبل القريب، ستتم استعادة الكهرباء والمياه في جميع أنحاء أراضي دولتنا المحررة، ستكون هناك أيضًا رعاية طبية ووصول عادي إلى البضائع قدر الإمكان عن الوضع الحالي، سنعيد بناء المساكن المدمرة والمتضررة، تشييد الطرق والجسور والبنية التحتية، ستعود الحياة مرة أخرى إلى كل مدينة".

ووفقا ليوكرينفورم، تم تحرير"إيربين" و"بوتشا" و"جوستوميل" ومنطقة كييف بأكملها من الروس.