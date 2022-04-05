اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:38 م
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الجريمة الضاحكة.. مافيا لسرقة رمال البحر فى الهند.. اعرف الحكاية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:30 م
الجريمة الضاحكة.. مافيا لسرقة رمال البحر فى الهند.. اعرف الحكاية رمال البحر -أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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يعرض تليفزيون اليوم السابع فى سلسة حلقات يقدمها لقرائه فى شهر رمضان الكريم بعنوان" الجريمة الضاحكة " عدد من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.
 
وفى حلقة اليوم نستعرض حادث سرقة مختلفة، وهى سرقة الرمال فهى مشكلة خطيرة تواجهها بعض الدول، التى تستخدم رمال الشواطئ في البناء، ولهذا فرضت جزيرة سردينيا غرامات باهظة على سرقة الرمال، وما زالت تلاحق اللصوص، وتطور الأمر ببعض البلاد إلى إن وصل لتكوين مافيا لسرقة رمال البحر مثل الهند.

سرقة الرمال

الجريمة الضاحكة

اليوم السابع

حلقات رمضان

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