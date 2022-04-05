الجريمة الضاحكة.. مافيا لسرقة رمال البحر فى الهند.. اعرف الحكاية

كتب – أحمد عبد الهادى

يعرض تليفزيون اليوم السابع فى سلسة حلقات يقدمها لقرائه فى شهر رمضان الكريم بعنوان" الجريمة الضاحكة " عدد من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض حادث سرقة مختلفة، وهى سرقة الرمال فهى مشكلة خطيرة تواجهها بعض الدول، التى تستخدم رمال الشواطئ في البناء، ولهذا فرضت جزيرة سردينيا غرامات باهظة على سرقة الرمال، وما زالت تلاحق اللصوص، وتطور الأمر ببعض البلاد إلى إن وصل لتكوين مافيا لسرقة رمال البحر مثل الهند.