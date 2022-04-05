اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بلغاريا بالمقر الباباوى

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:58 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بلغاريا بالمقر الباباوى البابا تواضروس الثانى مع سفير بلغاريا
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الثلاثاء، فى المقر البابوى بالقاهرة، السفير ديان كتراتشيف سفير بلغاريا فى مصر، والذى حضر للتعارف مع قداسة البابا، وقدم قداسته الدعوة خلال الجلسة لبطريرك الكنيسة البلغارية لزيارة مصر والكنيسة القبطية.

واستقبل قداسته أيضا الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، حيث عرض خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة فى الأقصر.

كان قداسة البابا قدم خالص العزاء للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى لإيبارشية شبين القناطر، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، فى رحيل القمص صموئيل عبد المسيح.  

ويعتبر القمص صموئيل عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالخصوص، إيبارشية شبين القناطر، وتوفى عن عمر قارب 81 سنة وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت 29 سنة.

وولد القمص صموئيل فى 5 يوليو 1941 وسيم كاهنًا يوم 28 فبراير 1993، وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسته بحضور مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر.

الأنبا يوساب
الأنبا يوساب

 

البابا تواضروس الثانى مع سفير بلغاريا
البابا تواضروس الثانى مع سفير بلغاريا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

سفير بلغاريا

المقر الباباوى

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