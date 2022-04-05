استقالة وزير المالية الجديد فى سريلانكا بعد يوم من أدائه القسم

وكالات

أعلن وزير المالية الجديد في سريلانكا استقالة بعد يوم من أدائه القسم.

وينعقد البرلمان السريلانكى، اليوم الثلاثاء، فى أول جلسة له منذ فرض حالة الطوارئ، فى الوقت الذى تكافح فيه البلاد احتجاجات ومطالب متزايدة باستقالة الرئيس، بسبب أزمة اقتصادية متفاقمة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ يوم الخميس المقبل ما لم يتم التصديق على تمديدها فى تصويت برلماني.

وأعلنت جميع أحزاب المعارضة، وبعض المشرعين من حزب الرئيس راجاباكسا عزمهم التصويت ضد تمديد حالة الطوارئ .

وقال الوزير السابق نيمال لانزا "حزبنا لم يعد لديه تفويض للحكم"، مضيفا أن حوالي 50 نائبا متحالفين في السابق مع الحكومة سيجلسون بدلا من ذلك كمستقلين.