ارتفاع صادرات الالمونيوم 9% لتسجل 138 مليون دولار أول شهرين من 2022

كتب إسلام سعيد

كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات الالمونيوم بنسبة 9% لتسجل 138 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 126 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت إيطاليا الدول المستوردة من مصر لتسجل 63.986 مليون دولار اول شهرين من 2022 مقابل 59.928 مليون دولار بمعدل ارتفاع 7% وبلغت الصادرات إلي إسبانيا لتسجل 9.584 مليون دولار مقابل 8.848 مليون دولار بزيادة 8%، وبلغت الصادرات إلي المغرب 8.399 مليون دولار مقابل 7.176 مليون دولار بزيادة 17%.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر).

وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.