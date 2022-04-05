ارتفاع الحرارة وسطوع الشمس صباح رابع أيام رمضان بالوادى الجديد.. بث مباشر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة لأجواء الطقس بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان المبارك والذى شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة منذ بداية اليوم، وسجلت درجات الحرارة 38 درجة مئوية مع سطوع تام لأشعة الشمس، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة لتصل ذروتها فى وقت الظهيرة لتسجل 42 درجة مئوية .

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.

وتابعت كاميرا اليوم السابع أجواء الطقس من شارع جمال عبد الناصر، ورصدت مساكن التعمير التى جرى توحيد لونها باللون الأبيض ضمن خطة المحافظة لتوحيد لون واجهات المبانى، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، وشملت رئاسة المراكز وإدارة التنسيق الحضارى، وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث جرى الانتهاء من العمل بشارع جمال عبد الناصر أكبر شوارع المحافظة.

كانت المحافظة أعلنت منذ فترة انها تتحمل 50% من تكلفة طلاء المبانى والعمارات الحكومية على أن يقوم ساكنى الوحدات والمبانى بسداد النسبة المتبقية خلال 6 أشهر اعتبارا من الأول من يونيو 2020 على أن يتم التحصيل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة حتى تم الانتهاء من تنفيذ المبادرة بنجاح .