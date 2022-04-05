إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية أمام عزبة العقاد بطريق بنى سويف الفيوم الزراعى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام عزبة العقاد على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى.

ونقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من سيد صبحى صادق 18 سنة مقيم اللاهون مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح وسحجات ،حسام محمود سعيد 17 سنة مقيم اللاهون مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى ، عمر لطفى محمود 17 سنة مقيم اللاهون جروح وسحجات ش كسر بالساقين. تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.