إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب مينى باص بطريق الإسماعيلية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 10 أشخاص إثر حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث.