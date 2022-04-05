إسبانيا تطرد 25 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة الروسية

فاطمة شوقى

أعلنت إسبانيا عن طرد 25 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة الروسية، وقال وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس، "اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الصباح قرارًا بطرد العديد من الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية لأنهم يمثلون تهديدًا للمصالح الأمنية لهذا البلد".

وأوضحت الصحيفة أنه تم عقد مؤتمر بعد مجلس الوزراء ، حيث حدد أنه سيكون هناك حوالي 25 شخصا على الرغم من أنهم ما زالوا "ينهون القائمة" وأنهم "سيحصلون على أيام قليلة ، ليست كثيرة ، حسبما قالت قناة "كادينا سير" الإسبانية.

وأشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أنه لن يتم إدراج السفير في تلك القائمة، وقال "نريد إعطاء فرصة للحوار ، نريد الحفاظ على شخصية السفير لدى إسبانيا والسفير الإسباني لدى روسيا لأننا لا نفقد الأمل في انتهاء حرب بوتين".

وأشار ألباريس أيضًا إلى أنه بعد ذلك المؤتمر الصحفي ، سيشرح لمختلف المجموعات البرلمانية هذا القرار الذي اتخذته بالفعل دول أخرى مثل بلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك وأيرلندا ومؤخراً فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا.

وقال الوزير "إن الصور التي لا تطاق لمذبحة بوتشا تثير غضبنا بشدة" ، وطالب "بالتحقيق الفوري في هذه الهجمات ومعاقبة المسؤولين عنها". لا تتوقع الحكومة انتقامًا من روسيا يتجاوز إجراءً مماثلاً: فهي ترد عادةً بنفس العدد من الأفراد وبنفس الوضع الدبلوماسي. "ما لن يكون متماثلا ستكون الأسباب ، إذا حدث ذلك طرد الدبلوماسيين الإسبان."

بالإضافة إلى ذلك ،أكد المتحدث باسم إيزابيل رودريجيز "تأمل الحكومة ألا تضطر إلى تمديد الخطة الاستثنائية للحرب إلى ما بعد يونيو: "الشيء المهم هو أنه نتيجة للسياسة الدولية ، تمكنا من إيقاف بوتين في هذه الحرب الظالمة".