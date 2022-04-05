ألمانيا: تسجيل أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بكورونا و316 وفاة خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 180 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و316 وفاة ناجمة عنه خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 21 مليونا و849 ألفا و74 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 130 ألفا و368 وفاة.

وبحسب المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة في ألمانيا حتى اليوم أكثر من 17 مليونا و407 آلاف و700 شخص.