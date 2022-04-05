أشهر صانع للقمة القاضى بدمياط.. "مصطفى" 20 سنة فى الصنعة خلال رمضان "لايف"

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "أشهر صانع للقمة القاضى فى دمياط.. عم مصطفى سعود 20 سنة فى الصنعة خلال رمضان"، تشتهر محافظة دمياط بصناعة كافة أنواع الحلويات ولاسيما حلويات رمضان الشهيرة التى لا تخلو مائدة إفطار رمضان منها، ومنها القطايف وبلح الشام ولقمة القاضى.



عم مصطفى سعود يعمل فى صناعة حلويات رمضان بسوق 63 برأس البر منذ 20 عاما تقريبا، ويصنع بلح الشام والقطايف بالكريمة ولقمة القاضى، وأكد مصطفى سعود إن كل حاجة لها صنعة ومقادير معينة.

وأشار إلى أن له زبائن معينة اعتادت على الشراء منه كل عام فى شهر رمضان، وأضاف أن العمل طازج والعجين يومى، ويتم القلى حسب الاحتياج وحسب توافد الزبائن، وأشار إلى أن سعر الكيلو 50 جنيها لكل الأنواع، وأن هذا السعر أقل من سعر السوق رحمة بالزبائن.