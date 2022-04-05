أدمن صفحة يعترف: "أبيع أدوية مخدرة أون لاين"

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

اعترف متهم بارتكابه جرائم النصب، عن طريق ترويج أدوية مخدرة ومحظور تداولها وغير المسدد عنها الضرائب والرســـــوم الجمركية المستحقة عليها عبر السوشيال ميديا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة توريدات ومستلزمات ومنتجات نحل العسل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يقوم من خلالها بالإعلان لبيع أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً الأدوية المخدرة والمحظور تداولها وغير المسدد عنها الضرائب والرســـــوم الجمركية المستحقة عليها من خلال شركته المشار إليها للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها من ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، كما تم ضبط (822 عبوة منشطات مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية ) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول، حيث يقوم بتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.