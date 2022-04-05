أخبار مصر.. حماية المستهلك يفحص 7500صندوق شيكولاتة لبيان خلوها من مواد مخدرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شن جهاز حماية المستهلك" حملات رقابية على مدار الساعات الماضية منذ مساء امس الاثنين عقب تواصل "اليوم السابع" مع الجهاز بشأن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حول وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث قام الجهاز بسحب كميات كبيرة من الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا.

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لليوم السابع إن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بحملات مساء امس بمجرد تداول البعض عن وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، وتم سحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق والتحفظ على أكثر من 7500 صندوق شيكولاته وسيتم إرسالها الى المعامل المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى تركيز الدولة فى مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، انه قي ضوء ما تردد من أنباء بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مُؤكدةً على حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري.

حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014، مٌشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

البنك المركزى: 300% نمو الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا المالية فى 2021



كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 الصادر عن البنك المركزى المصرى، عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.

وأظهر التقرير- الصادر مؤخرًا عن مبادرة "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري- تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.

كما سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2%، وكذا انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.

وشهدت السنوات الخمس الماضية ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021. كما رصد التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل القاهرة 39 درجة، كما ترتفع درجة الحرارة الصغري علي كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري علي القاهرة 22 درجة، وتبقي هذه الأجواء حتي نهاية الأسبوع، كما تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل ل 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 12 درجة.

المالية: حوَّلنا 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف الوزير، أننا خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد فى صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

أشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من2019.

التعليم: إنشاء أكثر من 20 ألف فصل بالقرى ونستهدف 14 ألفا بـ"حياة كريمة"



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اهتمام بالقرى الأشد احتياجا لتوفير الإتاحة بالقرى المستهدفة، موضحة أنه تم بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مبانى مدرسية بهذه القرى وصلت إلى 20506 فصل دراسى منذ 2014، كما أن الوزارة تبذل جهود لدعم وتنفيذ المشروع القومى " حياة كريمة.



وأضافت الوزارة فى تقرير الخطة الاستراتيجية 2022،2026، أن عدد المشروعات التى تتم تتجاوز 2000 مشروع إنشاء وتطوير لمبانى مدرسية ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة حيث من المقرر إنشاء 14 ألف فصل دراسى وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة لخفض معدلات كثافة الفصول وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال وإحلال المدارس غير الصالحة.



وشددت الوزارة على متابعة تنفيذ المكون الثانى من الاتفاقية مع اليابان والتى تشمل 100مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة وتطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.



والتوكاتسو أنشطة غير معرفية، ويهدف إلى تنمية جميع مهارات الطفل سواء المعرفية أو التنمية البدينة والسلوكية ومن أبرزها مجلس الفصل والاجتماع الصباحى والتعلم الهادف، كما أن التوكاتسو يفيد الطلاب فى قوة الشخصية وتقبل الآخرين وتحديد مشكلته وإيجاد حلول لها وأيضا يكون الطفل منظم فى حياته ويعمل فى مجموعات وكيف يصبح قائدا، ويتقبل القيادة كما أنه ينمى كل القدرات غير المعرفية فى شخصية الطفل.