أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل بمختلف مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية، بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان".. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 42 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 19 درجة.





السكة الحديد: غرامة فورية 25 جنيها عند الخروج من البوابات الإلكترونية دون تذكرة



أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات، سيجرى بداية من اليوم الثلاثاء تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات، ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة.

وناشدت الهيئة جمهور الركاب الحصول على التذكرة قبل استقلال القطار والاحتفاظ بها حتى الخروج من محطة الوصول.





مصرع 3 معلمات مصريات فى حادث مرورى بمسقط.. وسلطنة عمان تعزى مصر



لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، فى سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مرورى كبير وقع فى إحدى محافظات السلطنة.

ونعت سفارة سلطنة عمان فى القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث، وأعربت سفارة السلطنة فى منشور على حسابها بـ" تويتر"، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان إثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".





بوتين يعلن عن وقف صادرات روسيا الزراعية للدول غير الصديقة



قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا ستوقف صادراتها الزراعية للدول غير الصديقة، موضحا أن تأميم أصول روسيا في الخارج "سلاح ذو حدين"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق، أعلنت إسبانيا عن طرد 25 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة الروسية، وقال وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس، "اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الصباح قرارًا بطرد العديد من الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية لأنهم يمثلون تهديدًا للمصالح الأمنية لهذا البلد".



وأوضحت الصحيفة أنه تم عقد مؤتمر بعد مجلس الوزراء ، حيث حدد أنه سيكون هناك حوالي 25 شخصا على الرغم من أنهم ما زالوا "ينهون القائمة" وأنهم "سيحصلون على أيام قليلة ، ليست كثيرة ، حسبما قالت قناة "كادينا سير" الإسبانية.



وأشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أنه لن يتم إدراج السفير في تلك القائمة، وقال "نريد إعطاء فرصة للحوار ، نريد الحفاظ على شخصية السفير لدى إسبانيا والسفير الإسباني لدى روسيا لأننا لا نفقد الأمل في انتهاء حرب بوتين".

الإعدام لـ5 أشخاص والمؤبد لـ3 آخرين لتهريبهم مواد مخدرة داخل حاوية تفاح ببورسعيد



حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كلًا من الرؤساء بالمحكمة: وعضوية كلا من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لـ 5 أشخاص والسجن المؤبد على 3 آخرين، لتهريبهم مواد مخدرة داخل حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد.

وترجع القضية رقم 1676 لسنة 2019 جنايات الميناء، والمقيدة رقم 1119 لسنة 2019 كلي بورسعيد، إلى عام 2019 بضبط حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد ومخبأ داخلها جواهر من مخدر (الحشيش - الفنيتلين).

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين الثمانية بتشكيل عصابة غرضها جلب مواد مخدرة، وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الرابع والسابع والثامن، وحكمت بإجماع الآراء بالاعدام على باقي المتهمين الخمس.





الحكومة تنفى تركيز الدولة فى مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، انه قي ضوء ما تردد من أنباء بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مُؤكدةً على حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري.

حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014، مٌشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلاً عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.





البنك المركزى: 300% نمو الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا المالية فى 2021



كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 الصادر عن البنك المركزى المصرى، عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.

وأظهر التقرير- الصادر مؤخرًا عن مبادرة "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري- تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.

كما سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2%، وكذا انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبه 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.

وشهدت السنوات الخمس الماضية ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021. كما رصد التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.





الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل القاهرة 39 درجة، كما ترتفع درجة الحرارة الصغري علي كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري علي القاهرة 22 درجة، وتبقي هذه الأجواء حتي نهاية الأسبوع، كما تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل ل 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 12 درجة.

المالية: حوَّلنا 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف الوزير، أننا خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد فى صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

أشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من2019.





التعليم: إنشاء أكثر من 20 ألف فصل بالقرى ونستهدف 14 ألفا بـ"حياة كريمة"



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك اهتمام بالقرى الأشد احتياجا لتوفير الإتاحة بالقرى المستهدفة، موضحة أنه تم بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مبانى مدرسية بهذه القرى وصلت إلى 20506 فصل دراسى منذ 2014، كما أن الوزارة تبذل جهود لدعم وتنفيذ المشروع القومى " حياة كريمة.



وأضافت الوزارة فى تقرير الخطة الاستراتيجية 2022،2026، أن عدد المشروعات التى تتم تتجاوز 2000 مشروع إنشاء وتطوير لمبانى مدرسية ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة حيث من المقرر إنشاء 14 ألف فصل دراسى وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة لخفض معدلات كثافة الفصول وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال وإحلال المدارس غير الصالحة.



وشددت الوزارة على متابعة تنفيذ المكون الثانى من الاتفاقية مع اليابان والتى تشمل 100مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة وتطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية.



والتوكاتسو أنشطة غير معرفية، ويهدف إلى تنمية جميع مهارات الطفل سواء المعرفية أو التنمية البدينة والسلوكية ومن أبرزها مجلس الفصل والاجتماع الصباحى والتعلم الهادف، كما أن التوكاتسو يفيد الطلاب فى قوة الشخصية وتقبل الآخرين وتحديد مشكلته وإيجاد حلول لها وأيضا يكون الطفل منظم فى حياته ويعمل فى مجموعات وكيف يصبح قائدا، ويتقبل القيادة كما أنه ينمى كل القدرات غير المعرفية فى شخصية الطفل.