هل نبدأ ارتداء الملابس الصيفية؟.. الأرصاد ترد وتوجه تحذيرا للمواطنين

كتب محمود راغب

موجة حارة تشهدها البلاد هذه الأيام تؤثر على كافة الأنحاء بالجمهورية، وتصل فيها درجات الحرارة على القاهرة على سبيل المثال 32 درجة، ومتوقع لها أن ترتفع لتتجاوز 36 درجة هذا الأسبوع، وتتجاوز الـ 40 درجة جنوب البلاد.

ومع هذه الموجة التى تأتى فى فصل الربيع ، يبقى السؤال المحير لدى الكثيرين: هل نبدا فى ارتداء الملابس الصيفية هذه الأيام ، وهل من الممكن أن تتغير درجات الحرارة وتتلاشى هذه الموجه خاصة وأننا فى فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الحادة والسريعة فى حالة الطقس.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن فصل الربيع من الفصول التى تشهد تغيرات سريعة وحادة فى الأحوال الجوية، ولاشك أن البعض سيلجأ لتخفيف الملابس مع هذه الموجه الحارة.

وأضافت عضو المركز الاعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يجب عدم المبالغة فى تخفيف الملابس خاصة وأن هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل ل 15 درجة والاجواء تكون باردة ليلا .

وقالت: الحديث عن ارتداء الملابس الصيفية سابق لأوانه لأننا فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة وعادة ما يكون ارتداء الملابس الصيفية بعد شم النسيم بعد يوم 25 أبريل.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء ، مائل الحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30

والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 12 درجة.