موجز اقتصاد اليوم الاثنين 4- 4- 2022 1.1 مليار جنيه لتوريد القمح

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 4- 4- 2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، إعلان وزارة المالية إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

وزير المالية: 1.1مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية.

صادرات الغزل والمفروشات ترتفع 25% لتسجل 287 مليون دولار أول شهرين بـ2022

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، أن صادرات القطاع قد شهدت ارتفاعا مطلع العام الجاري 25% خلال يناير وفبراير 2022 وصولاً الى 287 مليون دولار مقابل 229 مليون دولار خلال نفس الفترة 2021.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.29% بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يصعد إلى 975 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين ارتفاع بحوالي 5 جنيهات وقت صياغة هذا التقرير، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر من 970 جنيها للجرام إلى 975 جنيها للجرام، وذلك مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية من 1924 إلى 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير على مدار الساعة.

تابوت الكاهن "بسماتيك با دى آوزير" يعود للقاهرة بعد انتهاء المشاركة باكسبو دبى

استقبل المتحف المصري بالتحرير، التابوت الأثري للكاهن ”بسماتيك با دي آوزير“، وذلك بعد انتهاء مشاركته بمعرض إكسبو دبي 2020 على مدار الستة أشهر الماضية.

الضرائب: نحرص على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على العمل داخل المنظومة الرسمية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، وكذلك استمرار جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية.