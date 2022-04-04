قلق بين الديمقراطيين من انخفاض نسب تأييد بايدن.. وخبراء: "جو" فقد ثقة الأمريكيين

كتبت: نهال أبو السعود

يتزايد قلق الديمقراطيين بشأن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في استطلاعات الرأي بعد سبعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي حيث لم يشهد أي زيادة في معدلات التأييد وسط الحرب الأوكرانية على الرغم من دعم الأمريكيين للقرارات التي اتخذها، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وبينما يواصل الاقتصاد اكتساب الوظائف وبالتبعية انخفاض في معدلات البطالة، بلغ التضخم أعلى مستوى في 40 عامًا وأسعار الغاز تجاوزت الحدود ، وتفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة ان عدد متزايد من الديموقراطيون يشعرون بالقلق من أن يفقدوا أغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها نوفمبر المقبل، وهم قلقون من خسارة مجلس الشيوخ أيضًا ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أداء بايدن ضعيفًا في ولايات رئيسية مثل أريزونا.

قال أحد المحللين الاستراتيجيين الديمقراطيين: "إنه أمر سيء لديك أزمة طاقة مشلولة والتضخم عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا ونحن نتجه نحو الركود. المشكلة بسيطة. لقد فقد الشعب الأمريكي الثقة به ".

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز يوم الأحد أن نسبة تأييد بايدن بلغت 40 في المائة ، وهي أدنى نسبة خلال رئاسته في ذلك الاستطلاع، وأظهر استطلاع اخر أجرته كلية ماريست يوم الخميس أن 39 في المائة من الأمريكيين يوافقون على الوظيفة التي يؤديها بايدن كرئيس.

وفقًا لمؤسسة جالوب ، أشار 1 من كل 5 أمريكيين إلى ارتفاع تكلفة المعيشة أو أسعار الوقود باعتبارها أهم مشكلة تواجه الأمة، وبالمقارنة ، ذكر 9 في المائة الوضع مع روسيا وأوكرانيا.

خلال ذلك، بايدن يفعل ما في وسعه حيث أعلن عن إطلاق مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة يوميًا للأشهر الستة المقبلة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز وهو أكبر إطلاق من نوعه.