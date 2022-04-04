"حماية المستهلك" يسحب عينات من شوكولاتة لتأكيد خلوها من مواد مخدرة

يفحص جهاز "حماية المستهلك" حاليا ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث سيقوم الجهاز بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا.

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الإدارة المختصة بالجهاز ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق وتحليلها بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.