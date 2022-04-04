اليوم السابع
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حبس حداد قتل موظفا لسرقة شقته بحدائق أكتوبر

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:54 ص
حبس حداد قتل موظفا لسرقة شقته بحدائق أكتوبر حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل مالك شقة بمدينة حدائق أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الضحية استعان بالمتهم لإجراء أعمال حداداة بالشقة، فقرر المتهم قتله لسرقته، واستولى على مبلغ مالي. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب على الرأس.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم حداد، استعان به المجني عليه لإجراء أعمال حداداة بالشقة، فاعتدى المتهم على الضحية بالضرب على رأسه بقطعة رخام، واستولى على مبلغ مالي وفر هاربا. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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