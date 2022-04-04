تعرف على أنشطة مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء خلال شهر رمضان

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات جديدة تنفذ خلال شهر رمضان بمختلف مواقعها.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ "اليوم السابع"، إن أهم هذه الأنشطة هى 4 لقاءات تحت عنوان برلمانيات فى الطريق إلى الجمهورية الجديدة فى مدينة العريش ومدينة بئر العبد ومدينة رمانة ومدينة الشيخ زويد خلال 3 أسابيع من أول شهر رمضان المبارك.

كما تتضمن الفعاليات 4 لقاءات دينية تحت عنوان الرسول قدوة لنا، ولقاء مع مشيخة الأزهر عن التوعية الدينية يوم 28 من شهر رمضان المبارك فى مركز شباب الشوحط.

كما تقرر أن تنفذ قوافل السعادة للقرى الأكثر احتياجا فى قرية أبو العراج التابعة لمدينة الشيخ زويد وحى السكاسكة وحى الكرامة التابع لمدينة العريش.

والمؤتمر الوطنى النشء لأبناء الشيخ زويد وأبناء رفح المتواجدين فى مدينة العريش فى مركز شباب 6 أكتوبر، وتنفيذ لقاء القمة بحضور الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وطرح مسابقة فى حفظ القرآن الكريم .