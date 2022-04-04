الصحة: لقاح كورونا لا يفطر وآمن لجميع الفئات المسموح لها بالتطعيم

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة، أن الحصول علي لقاح كورونا لا يسبب الإفطار للصائمين في شهر رمضان واللقاح آمن لجميع الفئات المسموح لها بالتطعيم.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة التطعيم بلقاح كورونا حتي بعد الإصابة بالفيروس وذلك بسبب تفاوت نسب المناعة من شخص لآخر بعد الإصابة بكوفيد 19.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن الوزارة استقبلت حتى الآن 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا المختلفة التى تبلغ 8 لقاحات، مؤكدًا أن مصر كانت أول دولة على مستوى أفريقيا تدخل المنطقة الآمنة فيما يخص توفير اللقاحات. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة نجحت في توفير لقاحات فيروس كورونا، وتأمين احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى نهاية العام الجاري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.كدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا لا يفطر في شهر رمضان.