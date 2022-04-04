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إسبانيا تصادر يخت مملوك لملياردير روسي بطلب من الولايات المتحدة

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:41 م
إسبانيا تصادر يخت مملوك لملياردير روسي بطلب من الولايات المتحدة يخت تانجو
كتبت: نهال أبو السعود

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ساعدت الحكومة الأمريكية السلطات الإسبانية في مصادرة يخت مملوك لأحد الأوليجارشية الروسية ، في أول مصادرة من هذا القبيل بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطاردة "المكاسب غير المشروعة" لاصدقاء بوتين، وفقا لبيزنس انسايدر.

يخت تانجو الذي يبلغ ارتفاعه 255 قدمًا ويقدر بـ 90 مليون دولار ملك لفيكتور فيكسيلبرج، حليف بوتين الذي يقود مجموعة رينوفا ، وهي تكتل للمعادن والتعدين تم فرض عقوبات عليها لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في عام 2018، كان في مرسى في بالما دي مايوركا ، إسبانيا.

وفقًا لإيداع المحكمة من وزارة العدل الأمريكية، استخدم فيكسلبيرج شركات وهمية للتعتيم على ملكيته لتانجو لتجنب إشراف البنك الأمريكي.

 

وقال المدعى العام ميريك جارلاند في بيان:"يمثل اليوم أول استيلاء فريق العمل لدينا على أحد الأصول المملوكة لفرد خاضع للعقوبات له علاقات وثيقة مع النظام الروسي ولن تكون الأخيرة".

 

وأضاف: "معًا ، مع شركائنا الدوليين ، سنبذل قصارى جهدنا لمحاسبة أي فرد تمكن أفعاله الإجرامية الحكومة الروسية من مواصلة حربها الظالمة."

 

يذكر ان السلطات الامريكية أنشأت فريق عمل KleptoCapture بعد أسبوع من بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا ، وهو ما يشبه مشاركتها في فرقة العمل الخاصة بالنخب والوكلاء والأوليجارشي (REPO) الروسية التي بدأت بعد أيام فقط من الصراع.

 

ولا يزال يتعين على الولايات المتحدة الذهاب إلى المحكمة لمصادرة اليخت بشكل قانوني، وقد يكون رفع مثل هذه القضايا في المحكمة أمرًا صعبًا ، حيث يجب على السلطات إثبات ملكية ما يمكن أن يكون شبكة معقدة من المقتنيات من خلال الشركات الوهمية وأحيانًا الحلفاء.

 

بالإضافة إلى الاستحواذ على اليخت ، قدم المسؤولون أيضًا أوامر قضائية بمبلغ 625 ألف دولار في البنوك التي تحتفظ بها أطراف أخرى خاضعة للعقوبات.


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