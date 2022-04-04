أخبار البورصة اليوم الاثنين 4-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 4-4-2022، وجاءت أبرزها تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي بقيمة 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 147 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي بقيمة 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي بقيمة 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 739.273 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 189.5 مليون ورقة مالية بقيمة 907.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.47%، والعرب على 13.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.5 مليون جنيه، 173.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 146.7 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2944 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1171 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 91 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 120 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 76694 سهم، 78095 سهم، 42 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 120 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 76694 سهم، 78095 سهم، 42 ألف سهم، على التوالي.



أسهم خزينة أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 40760 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.33% من أسهم رأس المال، والثانية 5128 سهم، والثالثة 650 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.49% من أسهم رأس المال، والرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1607% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الخامسة 13.4 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 270 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.3%، 216.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.19%، فيما باعت شركة ابن سينا فارما 120 ألف سهم خزينة.



إيديتا أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الافتتاح الرسمي للمصنع التابع للشركة في المغرب، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المغربية، حيث تخطط الشركة زيادة استثماراتها في المغرب بحوالي 170 مليون درهم مغربي، كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال إلى 100 مليون درهم وشراء خط إنتاج جديد لصناعة الكيك من إيديتا مصر.



بي إنفستمنتس قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على العرض الملزم من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC) للاستحواذ على كامل حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة (البالغة 44.7% من خلال حصة غير مباشر) وذلك على أساس قيمة إجمالية لشركة جيزة سيستمز مبلغ وقدره 145 مليون دولار، وسيتم تحديد القيمة النهائية لحقوق ملكية مساهمي شركة جيزة سيستمز بعد خصم إجمالي قيمة الديون وإضافة النقدية وما في حكمها وإضافة أو خصم أي فروق في رأس مال العامل للشركة، وذلك في تاريخ إتمام الصفقة.