أخبار البورصة اليوم الأحد 3/ 4/ 2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 3-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه..



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الصناعات الغذائية العربية-دومتي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 12.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.5 مليون ورقة مالية بقيمة 561.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.65%، والعرب على 10.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 81.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 784.2 ألف جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 91.2 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.88%، ليغلق عند مستوى 11562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 14054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 4563 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 90 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 180.3 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 212 ألف سهم، 212 ألف سهم، 398 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى كليوباترا 122.1 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 180.3 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 212 ألف سهم، 212 ألف سهم، 398 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى كليوباترا 122.1 ألف سهم.



أسهم خزينة أعلنت 6 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 8927 سهم تمثل نسبة 0.016% من رأسمال الشركة، والثانية 1.1 مليون سهم، والثالثة 1.1 مليون سهم، والرابعة 50 ألف سهم، شراء الشركة الخامسة 19322 سهم وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة المشتراه 2.4 مليون سهم، شراء الشركة السادسة 250 ألف سهم.



الرقابة المالية أعلنت 4 شركات وهم المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، القاهرة للزيوت والصابون، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على 5 شركات في نطاق نسبة 5%صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علماً بأن الشركات متاحة عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.



بنك كريدي اجريكول قال بنك كريدي اجريكول مصر، إن مجلس الإدارة انعقد يوم الخميس الماضي، وقرر انتهاء مدة عاصم رجب كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وقام مجلس الإدارة بانتخاب أسامة صالح خلفًا له كرئيس لمجلس الإدارة رهنًا بموافقة البنك المركزي النهائية، وكذلك ميشيل لو ماسون كنائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلًا لكريدي أجريكول فرنسا خلفًا لفرانسوا إدوارد دريون رهنًا بموافقة البنك المركزي النهائية.



سيدي كرير للبتروكيماويات قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إن مجلس الإدارة وافق على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.512 مليار جنيه بزيادة قدرها 252 مليون جنيه موزعة على 630 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام المالي 2021 للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021.

دومتي

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، عن تقدم شركة Expedition Investments "مقدم العرض المحتمل" وهي شركة مؤسسة وفقًا لقوانين دولة موريشيوس بالتحالف مع بعض المستثمرين عن طريق مساهمتهم بالشركة، بعرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم رأسمال شركة دومتي، المقيدة بالبورصة المصرية "الشركة المستهدفة" من خلال التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري تطبيقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.

ونوهت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنه من ضمن المستثمرين أعضاء التحالف مقدم العرض المحتمل عمر محمد الدماطي (رئيس مجلس إدارة الشركة المستهدفة)، ومحمد عم محمد الدماطي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المستهدفة) وهما مساهمين رئيسين كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وأنهم أعضاء مشاركين بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض.

وأضافت أن مجلس إدارة الشركة مقدم العرض المحتمل يرغب في البدء في إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة في أقرب وقت ممكن، ووفقًا للتقدير المبدئي لمقدم العرض المحتمل، فأن السعر المبدئي لعرض الشراء هو مبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد، وعلى أن يتقرر تقديم العرض من عدمه في ضوء ما ستفسر عنه نتيجة الفحص للجهالة، وكذلك استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على كافة الموافقات من الجهات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وذكرت أن مقدم العرض المحتمل يوضح أن هذا العرض ليس نهائي وغير ملزم، وأنه متوقف على ما سوف يسفر عنه الفحص النافي للجهالة والحصول على أي موافقات خاصة بهذا الشأن، وعلى المساهمين مراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة.