اليوم السابع
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9 نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة على الصحة.. تعرف عليها

السبت، 30 أبريل 2022 03:00 ص
9 نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة على الصحة.. تعرف عليها الرنجة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سالى محمود، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه يمكن تقليل أضرار تناول الفسيخ والرنجة، فى عيد الفطر، من خلال اتباع عدة نصائح، منها: 
 
1- غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به إزالة الرأس والأحشاء. 
 
2- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، وذلك لتجنب الإصابة بحموضة المعدة. 
 
3- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، فذلك يساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم. 
 
4- تناول الكركدية والبقدونس يساعد على إدرار البول. 
 
5- تناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.
 
6- لا تكثر من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جراما.
 
7- تناول كمية كبيرة من الماء. 
 
8- ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة. 
 
9- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.

الفسيخ

الرنجة

اضرار الفسيخ

أضرار الرنجة

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