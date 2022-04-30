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أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، دميتري روجوزين، اليوم السبت، أن بلاده اتخذت قرارها بشأن موعد إنهاء عملها في محطة الفضاء الدولية، لكن الوكالة ليست ملزمة بالإفصاح عن هذا الموعد في الوقت الحالي.

وقال روجوزين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،" أعددنا مقترحنا، وتم إرساله إلى الحكومة والرئيس، القرار تم اتخاذه بالفعل، ولسنا مضطرين للتحدث عنه علنا". وأضاف" أن روسيا ستخطر شركاءها في محطة الفضاء الدولية قبل عام من إنهاء عملها، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية".

يذكرأن، أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين، أنه في حال انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، يمكن للشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية الروسية بعملة الروبل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية أنه يمكن للشركاء على أساس تجارى حل المشكلات معنا التي قمنا بحلها سابقا من خلال مساهمتنا الشخصية في تشغيل المحطة وهذا يعني الانتقال إلى العلاقات التجارية وشراء خدماتنا، متابعا: من أجل إنقاذ المحطة من السقوط غير المنضبط على الأرض يمكننا على ما أعتقد أن نتوصل إلى حل في وسط منتصف الطريق والخدمات ستقدم بالطبع بالعملة الروسية الروبل.

وأوضح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، أنه إذا قررت روسيا تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية فسوف تخطر الشركاء وفقا للإجراءات المحددة مسبقا، لافتا إلى من المستحيل عمليا إنشاء نفس الوسائل التقنية التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، بعد عام 2024 ستتحول محطة الفضاء الدولية إلى خردة في حال عدم صيانتها.