وقال روجوزين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،" أعددنا مقترحنا، وتم إرساله إلى الحكومة والرئيس، القرار تم اتخاذه بالفعل، ولسنا مضطرين للتحدث عنه علنا".

وأضاف" أن روسيا ستخطر شركاءها في محطة الفضاء الدولية قبل عام من إنهاء عملها، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية".