اليوم السابع
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نصائح ومحاذير فعالة لضمان الحصول على قيلولة مفيدة

السبت، 30 أبريل 2022 09:00 ص
نصائح ومحاذير فعالة لضمان الحصول على قيلولة مفيدة قيلولة لساعات طويلة
كتبت إيناس البنا

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القيلولة هى واحدة من أفضل الأشياء على الإطلاق، بصرف النظر عن النوم الفعلى، يمكن أن تكون بمثابة دفعة فعالة للطاقة وتساعدك على التخلص من كآبة اليوم بشكل فعال، ومع ذلك إذا لم يتم تنظيمها بشكل جيد، فإن القيلولة يمكن أن تكون مدمرة للغاية لليل صحى، وبالتالى تعيق الدورة اليومية.

 

القيلولة ما يجب فعله وما لا يجب فعله

إليك ما يجب عليك فعله أثناء القيلولة وفقا لموقع healthline

خطط لقيلولة تناسب جدولك الزمنى، يمكن أن يساعد ذلك فى منع تعطيل روتينك الليلى.

تعتبر فترات بعد الظهر وقتًا مثاليًا لأخذ قيلولة، خطط لقيلولة فى هذا الوقت تقريبًا للحصول على أقصى قدر من الطاقة.

القيلولة في بيئة مريحة ودافئة، ويمكن للمشتتات أن تدمر جودة القيلولة وتقلل من فعاليتها.

 

إليك ما لا يجب عليك فعله أثناء القيلولة:

لا تتجاهل أبدًا التعب المفرط وغير المبرر الذي قد يدفعك نحو قيلولة، في حين أن هذا الإرهاق لا يدعو للقلق في كثير من الأحيان، إلا أنه قد يشير في بعض الأحيان إلى حالة صحية أساسية.

تجنب أخذ قيلولة في وقت متأخر من المساء لأنها يمكن أن تتدخل في روتينك الليلي.

الامتناع عن أخذ قيلولة لساعات طويلة لأنها قد تجعلك تشعر بمزيد من الارتباك والترنح فيما بعد، اختر دائمًا قيلولة قصيرة.


قيلولة لساعات طويلة

أهمية القيلولة

ما لا يجب عليك فعله أثناء القيلولة

الامتناع عن أخذ قيلولة لساعات طويلة

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