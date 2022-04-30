اليوم السابع
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مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بنهر النيل بالبحيرة

السبت، 30 أبريل 2022 06:45 ص
مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بنهر النيل بالبحيرة انقلاب تروسيكل - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد مركز ايتاى البارود بالبحيرة حادثا مروعا.. حيث لقى 7 أشخاص مصرعهم غرقا فى ترعة ساحل مرقص إثر انقلاب تروسيكل أمام كوبرى السوالم وتمكنت  فرق الإنقاذ النهرى  من انتشال 7 جثامين وجارى البحث عن باقى الضحايا .
 
كان  اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل  في ترعة ساحل مرقص علي طريق السوالم بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرةووجود متوفيين وضحايا.
 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرةوقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى تمشيط مكان الحادث لسرعة إستخراجهم.
 
وتم انتشال 7 جثامين وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
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