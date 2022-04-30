محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع.. صور

قنا صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عددا من الأسواق بمنطقة السهريج بمدينة قنا للوقوف على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، رافقه المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام محافظة قنا وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

استهل محافظ قنا جولته بتفقد محال بيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة وأماكن عرض اللحوم الطازجة والمجمدات والدواجن للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار، حماية للمواطنين من الغش التجارى وبيع السلع منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما وجه محافظ قنا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بكافة قرى ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن وربطها كذلك بغرف عمليات مديريتىّ الصحة والتموين ، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والعمل على حلها بشكل فورى .

واستمع محافظ قنا خلال جولته، لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، كما تبادل المحافظ والمواطنين التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم ، معربًا عن خالص أمنياته بأن تشهد مصرنا قيادة وشعباً مزيداً من التقدم و الرخاء فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (1)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (2)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (3)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (4)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (5)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (6)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (7)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (8)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (9)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (10)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (11)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (12)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (13)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (14)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (15)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (16)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (17)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (18)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (19)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (20)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (21)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (22)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (23)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (24)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (25)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (26)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (27)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (28)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (29)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (30)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (31)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (32)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (33)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (34)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (35)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (36)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (37)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (38)



محافظ قنا يفاجئ الأسواق قبيل عيد الفطر للاطمئنان على توافر السلع (39)