تفعيل برنامج سينما الشعب على مسرح قصر ثقافة قنا خلال أيام عيد الفطر

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تفعيل برنامج وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة "سينما الشعب" اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، من خلال عرض فيلم " واحد تاني" بطولة أحمد حلمى بمسرح قصر ثقافة قنا.

وقال أنور جمال، مدير عام فرع قنا الثقافي، إنه سيتم عرض البرنامج على ثلاث فترات من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 3 عصرا حتى 6 مساءً، ومن الساعة 7 مساء حتى 10 مساءً.

وأوضح جمال أن هذه الأفلام خاضعة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة ويبلغ سعر التذكرة 40 جنيها، حسب ما قدرته إدارة السينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك بهدف تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية.