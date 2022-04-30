اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: مخالفة قانون البناء أثناء إجازة العيد ستقابل بمنتهى الشدة

السبت، 30 أبريل 2022 02:54 م
محافظ القاهرة: مخالفة قانون البناء أثناء إجازة العيد ستقابل بمنتهى الشدة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة.
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدى بكل قوة وبمنتهى الحزم لهؤلاء المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة.
 
وحذر محافظ القاهرة من تسول له نفسه القيام بأى محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة أثناء إجازة العيد أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية على الفور، مؤكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

القاهرة

غرف العمليات

اجازة العيد

شكاوي محافظة القاهرة

عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات عينية لذوي الهمم بالتزامن مع عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 02:08 م

تفعيل برنامج سينما الشعب على مسرح قصر ثقافة قنا خلال أيام عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 02:02 م

عيد الفطر 2022.. نشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة العيد

السبت، 30 أبريل 2022 01:40 م

عيد الفطر 2022.. ميلاد هلال شوال اليوم.. والاثنين أول أيام العيد فلكيا

السبت، 30 أبريل 2022 01:36 م

رسائل وزير الداخلية قبل عيد الفطر المبارك.. اللواء محمود توفيق يؤكد التصدى لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين دون تجاوز.. ويعلن التعامل الفورى مع المواقف الطارئة.. ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمنى

السبت، 30 أبريل 2022 01:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة