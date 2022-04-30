المترو يعلن استمرار مواعيد شهر رمضان لتشغيل القطارات خلال أيام العيد

كتب ــ رضا حبيشى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو لاحتفالات عيد الفطر المبارك بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد مع الاستمرار بمواعيد شهر رمضان فى مد ساعات التشغيل خلال أيام العيد.

وقامت الشركة بإعداد جدول تشغيل القطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك مع استمرارها حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كانت مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية تبدأ من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، على أن يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة1 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص .

وأكدت شركة للمترو، أن الاستعدادات شملت نقاط الإسعاف داخل المحطات ، لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات، لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم.

وأوضحت أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بخطوط المترو وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله .

ومن جانبه، ناشد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة الجمهور بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط .